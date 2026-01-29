「TBSドキュメンタリー映画祭2026」が、3月13日より東京・大阪・京都・名古屋・福岡・札幌の全国6都市にて順次開催されることが決定。「カルチャー・セレクション」にラインナップされた4作品の予告編が解禁された。【動画】STARGLOWの5人が夢をつかむまでの軌跡と次なる夢へと進む姿を映し出す！『THE LAST PIECE −Glow of Stars−』予告編歴史的事件から、いま起きている社会の動き、市井の人々の日常、注目のカルチャー