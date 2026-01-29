巨人の竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２９日、宮崎で行われる１軍合同自主トレに参加。初日に続いてブルペン入りし、変化球を交えて立ちで１３球、座りで２６球の計３９球を投じた。この日はトラックマンを用いて投球のデータを確認。「球速だったり、変化量がいろいろ出る。今までとあんまり変わっていないかなというのをチェックした」。トラックマンの確認中には、田中将大投手の隣に立つ場面も。会話こそなかったが