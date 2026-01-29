広島県にある福山市立動物園が、29日までに公式Xを更新。キリンが座った姿を公開した。【写真】「座って休んでいる」キリンのオフショット動物園スタッフの投稿で「ついに！ついに！ #キリン が座って休んでいるところを帰り際に見ることができました！」とコメント。「なかなかお目にかかれず気長に待ち望んでいたのです」としみじみつづり、「長い足が折り畳まれて見えなくなった姿がかわいいポイントです」と魅力を伝えた。