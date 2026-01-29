トヨタ自動車は29日、2025年の実績を発表し、レクサスを含むトヨタ単体の世界販売台数が、2024年比3.7％増の1053万6807台で過去最高となりました。海外での販売台数も2024年比3.6％増の903万5544台で過去最高で、北米や日本を中心に販売が好調だったことが主な要因だとしています。特に北米ではカムリやシエナなどのハイブリッド車が好調で、ハイブリッド車やEVなど、電動車の販売台数は、499万4894台で過去最高でした。また、ダイ