わんことの再会動画が失敗！？思わず笑ってしまう一部始終が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で57万2000回再生を突破し、「思っていたのと違うw」「大声で笑ったｗｗ」「かわいい&おもしろい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：帰宅時『犬との再会の様子』を撮影しようとドアを開けた瞬間…思っていたのと違う光景】 犬との再会の様子を撮りたくて… Instagramアカウント「y