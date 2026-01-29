いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では鹿島の最新序列とチームの現状をお届けする。――◆――◆――例年にも増して、ポジション争いが激化している。チーム強化の理想のひとつは「誰が出ても変わらない高い水準、質を保つこと」にあるが、昨季のJ１リーグを９年ぶりに制した鹿島は、その域に達しつつある。激しい競争に伴い、「序列が