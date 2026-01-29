俳優の山下智久さんは1月28日、自身のInstagramを更新。外出した際の格好いい姿を披露しました。【写真】山下智久のイケメンな姿「自然な普段のやまぴー」山下さんは「最後の1つ」と英語でつづり、自身のソロショットを中心に16枚の写真を載せています。街中を歩いたり、運転したりするラフな姿です。プライベートでの写真かもしれません。コメントでは、「ドライブにお散歩、素敵さいこー」「7枚目のやまぴーオーラ凄い」「自然