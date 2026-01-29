元Sexy Zoneの中島健人さんは1月28日、自身のInstagramを更新。ライブに来た豪華芸能人たちとの写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】中島健人＆ライブに来た豪華芸能人たち「人脈どんだけ」中島さんは23〜25日、東京・有明アリーナで行ったライブ「THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-」の20枚のオフショットを投稿。YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活躍するシンガーソングライターの幾田りらさん、ドラマ『彼女はキレイだった』