楽天は29日、2月28日に「楽天モバイル最強パーク宮城」で宮城県高等学校野球連盟と野球教室を共同開催すると発表した。今回が7回目の開催で、「東北・宮城のこどもたちに野球の楽しさを伝えたい〜みんなが野球を愛するまち〜」をコンセプトとしている。以下、概要◆日時2月28日午前9時30分〜正午◆場所楽天モバイル最強パーク宮城室内練習場◆対象野球未経験の小学1年生〜小学4年生100名（参加費無料）