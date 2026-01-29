RB大宮アルディージャが、2月初旬に開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグに向けて打ち立てる成長戦略とは――。2024年8月にレッドブル社は、NTT東日本から当時J3の大宮アルディージャの全株式を取得を発表。翌月に経営権が移行し、クラブ名は「RB大宮アルディージャ」へと変更された。RBライプチヒ（ドイツ）などと連携する「マルチ・クラブ・オーナーシップ」を導入し、独自の育成ノウハウの提供も始まった。さらに、世界的な