日本テレビは２９日、３月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について、独占ライブ配信するＮｅｔｆｌｉｘの中継製作を受託したと発表した。Ｎｅｔｆｌｉｘとプロモーションで連携し、地上波で関連番組などを放送する。発表文書によると、日本テレビが担うのは「Ｎｅｔｆｌｉｘ独占ライブ配信映像の『中継製作受託』」で１次ラウンドの日本戦４試合を含む合計１０試合の国際映像製作、準々決勝、準決勝、