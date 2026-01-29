タレント小倉優子（42）と料理研究家のリュウジ氏（39）が29日、都内で、味の素株式会社「料理のねばべき展」メディア発表会に登場した。「一汁三彩をつくらねば」「だしは一からとるべき」など無意識に課してしまうルールに気付き、自由に料理する人を増やすための企画展（2月1日まで、NEWoMan TAKANAWA）。主婦として日々、料理に向き合う小倉も「バランスよくしなきゃとか、いっぱい作んなきゃとか、勝手なプレッシャーを感じて