ファミリーマートは1月28日、Too Good To Go Japanと連携し、そのサービスを活用した食品ロス削減の実証実験を、東京都内の6店舗で開始した。「Too Good To Go」と「涙目シール」で"食品ロスゼロ"に挑戦同社では、これまでもAIを活用した発注精度の向上や消費期限の延長、一部地域での冷凍弁当や冷凍おむすびの販売、また「ファミマのエコ割(涙目シール)」導入など、店舗で発生する食品ロスの削減に向けた取り組みを継続して推進し