イケア・ジャパンは2月4日、「GREJSIMOJS/グレイシモイス」コレクションから30点を全国のイケア店舗で先行発売する。2月9日よりIKEAオンラインストアで発売する。GREJSIMOJS/グレイシモイス○遊び心いっぱいの新コレクションが誕生ストレスを減らし、創造性を高め、人々を集める、遊びの力がテーマのGREJSIMOJS/グレイシモイス(「家での暮らしで名前を意識せずに使っている身近なもの」という意味のスウェーデン語の口語表現)コレ