DeNAは29日、2026 年春季キャンプ地宜野湾にある複合 MICE 施設の沖縄コンベンションセンターで、2月18日に球団主催イベント『横浜 DeNA ベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supportedby FOD』を開催すると発表した。このイベントは、春季キャンプ期間中としてはもちろん、沖縄県での開催としても球団初となる主催イベント。球団にゆかりのある豪華ゲストの方々によるライブパフォーマンスやスペシャルトークショーで、春季キ