日本マクドナルドは2月4日、ニューヨークをイメージした新商品5種類を「行った気になる!N.Y. バーガーズ」として、一部の店舗を除く全国のマクドナルドで発売する。行った気になる!N.Y. バーガーズ○5種類の「N.Y.バーガーズ」が新登場同シリーズは、2022年、2023年、そして2025年に好評を博した、特製の四角いバンズを使用したニューヨークをイメージしたバーガーで、今年は5種類の新しい味わいとなって登場する。「N.Y.肉厚ビー