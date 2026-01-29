2018年の平昌（ピョンチャン）冬季五輪で韓国国旗を背負い、男子ショートトラックで金メダルを獲得した林孝筇（リン・シャオジュン、韓国名：イム・ヒョジュン）が、今度は中国代表としてオリンピックの舞台に戻ってくる。中国国家体育総局は最近、林孝筇を含む2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪の出場予定選手124人の名簿を発表した。【写真】「お尻の半分だけ…」わいせつ疑惑の林孝筇、苦しい釈明注目を集め