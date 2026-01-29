男子ゴルフのアジアンツアー「インターナショナルシリーズ」の今季日程が２９日に発表され、４月２〜５日に千葉県のカレドニアンＧＣで行われる「インターナショナルシリーズジャパン」で開幕することが決定した。サウジアラビアの政府系ファンドが投資する超高額賞金ツアー「ＬＩＶゴルフ」がサポートするアジアンツアーの大会、インターナショナルシリーズが昨年に続いて日本で開催。前回大会は石川遼（カシオ）、蝉川泰果（