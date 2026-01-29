楽天は２９日、２月２８日に楽天モバイル最強パーク宮城において、宮城県高野連と野球教室を共同開催することを発表した。第７回目になる。「東北・宮城のこどもたちに野球の楽しさを伝えたい〜みんなが野球を愛するまち〜」がコンセプト。宮城の高校球児も子供たちに寄り添い、野球教室の手伝いをする。今後の野球界の発展に向け、プロ・アマが協力して地域で子供たちを支えていくという先進的な取り組みだ。対象は小学１