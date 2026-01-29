東京オートサロン2026に展示された「Re30 スカイラインシルエット」 大迫力の「Re30 スカイラインシルエット」 ボンネットのダクトも学生たちの手作り。 カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」にて、「シルエットフォーミュラ」をオマージュした車両「Re30 スカイラインシルエット」が展示されていた。シルエットフォーミュラとは、1970年代後半から1980年代前半に人気を博した、