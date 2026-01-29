お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之さんと河本太さんが、東京・新橋にある「とっとり・おかやま新橋館」で行われた『だから、晴れの国』レアいちごが主役！特製晴苺パフェお披露目」記者発表会に登場しました。 【写真を見る】【 ウエストランド・井口 】３か月で2度目のインフルエンザから復帰「独り身で何日間も喋っていない」「会話ができる人がいない」岡山県が誇る希少性の高いブランドいちご「晴苺」を使用