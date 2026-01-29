ヤクルト・小川泰弘投手（35）が、キャンプでの寒さ対策の「秘策」を明かした。今年で36歳の年男。29日は神宮室内などで自主トレを行い、ブルペンでも軽めの投球練習を行った。既に自主トレでは「立ち投げも入れて、全部で10回ぐらい」ブルペン入りしており、調整は順調だ。キャンプは2軍スタート。今年は1日から11日まで（6日は休養日）神宮球場などで行い、その後に宮崎・西都に移動する。気になるのは都心の寒さだ。