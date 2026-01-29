働く人の本音や世相を詠んだ川柳の優秀作品100句が発表されました。【映像】世相を反映した川柳の数々（実際の映像）北村莉子リポ 「今回の優秀作品は、物価高やAIのほか、コメに関する句も目立ちます」第一生命が主催する「2025年 サラっと一句！ わたしの川柳コンクール」には、5万を超える応募がありました。「古々々米 待てど暮らせど ここ、来まい」は、コメ価格の高騰が大きな問題となるなかで政府が実施した備蓄米の