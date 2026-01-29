アメリカのロック歌手、ブルース・スプリングスティーンさんは28日、市民2人が移民当局に射殺された事件を受け、トランプ政権を名指しで批判する曲をSNSで公表しました。「ストリーツ・オブ・ミネアポリス」と題された新曲は、ブルース・スプリングスティーンさんが、ミネソタ州ミネアポリスの路上でアレックス・プレティさんが移民当局に射殺された当日の1月24日に書いたもので、28日にYouTubeで公開すると、10時間足らずで再生回