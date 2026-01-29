私はアカネ（30）。ナツキ（31）と結婚をして子どもがいます。義実家の近くに住んでいて、義母にはとてもお世話になっています。とってもいいお母さんで羨ましい。旦那と、その妹・マユちゃんのことをそんな風に思っていたのですが……。マユちゃんは私が義母からもらったハイブランドの財布を見て、とても絶望した顔をしていました。義母に聞いたら、焦って早口で言い訳をして具体的な情報を得られなかったので、マユちゃんに電話