2026年、日本のスポーツ界を牽引し続けてきたミズノが、創業120周年の節目にゴルフ界に一石を投じる新作ドライバーを発表した。同社が自ら「バケモノ級」と胸を張る、世界初の“ナノアロイ”フェース搭載の『JPX ONE』シリーズの誕生について、同社の取り組みを深堀りしていきたい。【画像】大きな『JPX ONE』と小ぶりな『同SELECT』の美しい顔を並べて比較これまで「アイアンのミズノ」として世界的な地位を確立しながらも、ドラ