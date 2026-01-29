2025年、静岡県富士市内のメンズエステ店で、当時14歳の中学生を違法に働かせていたなどとして経営者の男性が2026年1月7日、罰金100万円の略式命令を受けました。 【動画】メンズエステ店で当時14歳中学生働かせる 男性経営者に罰金100万円の略式命令＝静岡・富士簡易裁判所 風営法違反の罪で略式起訴されたのは、富士市に住むメンズエステ店経営の男性（35）です。 起訴状などによりますと、男性は2025年9月、自身の経営する富