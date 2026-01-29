静岡県東伊豆町の熱川バナナワニ園では、鮮やかなオレンジ色の花を咲かせるカエンカズラが満開になり来園者の目を楽しませています。 【写真を見る】炎が燃えるような鮮やかなオレンジ色の花「カエンカズラ」見頃 来園者の目を楽しませる＝静岡・熱川バナナワニ園 ＜来園者＞ 「きれい」「かわいい花」 カエンカズラは、南米に分布するツル性の植物です。花が次々と咲いていく様子が炎のように見えるため、カエンカズラとい