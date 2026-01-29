1月29日（木）から今季の米国女子ツアーが開幕する。日本人選手は過去最多となる15人が参戦し、一大勢力としてさらなる注目を集めそうだ。ツアーに参戦する選手たちが一番のターゲットにしているのが、メジャー大会だ。米女子では全5試合が行われるが、今年はいつ、どこで行われるのか？予習しておこう。【写真】原英莉花にほっぺをツンツンされるシブコ■シェブロン選手権（4月23〜26日、メモリアルパークGC/米テキサス州）今年