¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¡Ê26¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£YouTube¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×³«Àß¤òÈ¯É½¤·¡¢¼«¿È¤ÎËÜÌ¾¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·ÝÌ¾¤Ç¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¡Ä¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×Ì¾¤ÎÈ¯É½¤Ç¼«¿È¤ÎËÜÌ¾¤âÌÀ¤«¤·¤¿°æ¾åºé³Ú°æ¾å¤Ï¡ÖYouTube¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ØÜÛÜÛ¡Ù¡Ê¤é¤¯¤é¤¯¡Ë¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢°æ¾å¤ÎËÜÌ¾¤«¤é¤­¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤´