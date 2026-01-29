千葉ロッテマリーンズは29日、ともに育成選手契約のチャリエル・ラドニー投手（20）、スティベン・アセベド外野手（23）が28日に成田空港着の便で来日したと発表した。新加入のラドニーは20歳の左腕。「初めて日本に来れたことをとても嬉しく思います。今年1年間全力でプレーします。応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。昨年7月に支配下登録され、プロ初本塁打を記録したアセベドは育成での再契約となったが、「今年