熊本市の福田病院で妊婦を対象にした恵方巻教室が27日、ありました。 季節の食育に興味をもってもらい妊婦同士のコミュニケーションを深めてもらおうと、およそ20人が参加しました。恵方巻を作ったあとはことしの恵方「南南東」に向かって黙々と丸かじりをしていました。