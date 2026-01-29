三井住友海上火災保険の海山裕取締役専務執行役員損害保険大手の三井住友海上火災保険が4月にも海山裕取締役専務執行役員（58）を社長に昇格させる人事を固めたことが29日、分かった。船曳真一郎社長（65）は会長に就任する。社長交代は5年ぶり。船曳氏は持ち株会社MS＆ADホールディングスの社長は続ける。海山氏は三井住友海上の役員として、保険金支払い部門などを歴任。現在は経営企画などの部門を担当している。欧州での駐