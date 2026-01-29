タレントのみちょぱ（27）が29日、都内でマクドナルドの新商品発表イベントに出席した。N.Y.バーガーズは「ニューヨークに行った気になれる」をコンセプトに「N.Y.肉厚ビーフペッパー＆ビーフソテー」など5種類が期間限定で展開される。商品名の肉厚にちなみ、最近あった肉厚なエピソードを聞かれると、昨晩夫の大倉士門（32）から青森県・大間産のマグロをプレゼントされたことを明かした。「港で漁師さんと仲良くなった