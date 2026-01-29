BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク＝28）のソロ曲「Seven」が、韓国最大手音楽ストリーミングサービス「Melon」チャートで長期間、人気を集めている。韓国メディアが報じた。ソロデビュー曲でもある同曲は、Melon25年の年間チャートで60位に入った。3年連続チャート入りで、長期的な人気を証明した。「Seven」は23年22位、24年に20位と、2年連続で上位にランクインしていた。21日基準のMelon週間チャートで、通算132週間チャートイ