タレント山口もえ（48）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。家庭内ルールを変更したことを話した。この日はいずれも3児の母の、大食いタレントのギャル曽根（40）、ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）とともにゲスト出演した。それぞれの家庭内ルールで、夫の爆笑問題田中裕二（61）と結婚して10年の山口は「ドアの隙間から投げキッス」をするという。「結婚した時に