メ～テレ（名古屋テレビ） 2023年に名古屋市中区でブランド品買取店の店長だった男性を殺害し、貴金属を奪った罪などに問われている女が、初公判で強盗殺人の起訴内容を否認しました。 起訴状などによりますと、内田明日香被告(32)は2023年、名古屋市中区のマンションで阿部光一さん(当時42歳)を殺害して遺棄し、阿部さんが店長をしていたブランド品買取店などから時価総額約7400万円相当の貴金属などを奪った罪に問