日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、1月29日放送の情報番組「Oha！4 NEWS LIVE」（日本テレビ系）に出演。好きなおでんの具材について即答する場面があった。河出奈都美アナが先日、街でおでんを食べたエピソードを披露。番組に出演しているアナウンサー陣に好きなおでんの具材を尋ねたところ、5人中4人が「大根」と答え、北川彩アナだけが「こんにゃく」だったという話題を水卜アナに振った。水卜アナは「やっぱそうだよねえ。