地元の特産品「市田柿」を次の世代につなごうと飯田市の小学校で食育事業が行われました。レプリカの柿を使って、収穫された「市田柿」の吊るし作業を体験したのは飯田市にある龍江小学校の6年生14人です。南信州の特産品「市田柿」の消費拡大につなげようと飯田・下伊那地域の生産者やJAが5年前から全国で行っています。児童「地元なのでうれしいなと思います」児童「私のおじいちゃんが市田柿とか干し柿が大好きなのでおじいちゃ