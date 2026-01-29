楽天から移籍した巨人の則本昂大投手、そして田中将大投手が２９日、合同自主トレで並んでブルペンで投球を行った。１３年にともに楽天を日本一へ導くなどしてきた２人。則本は先輩と並んでのブルペンに「懐かしい、確かにそういう、気持ちになりましたし、また違うチームで一緒になるということは本当に考えてなかったので、縁があるというかすごく自分としてもうれしいですし、田中さんの背中をずっと見てこの世界でやってき