JR高崎駅周辺エリアを走る電車内で、思わず目を引く真っ赤な中吊り広告。そこには「集中力が上がるツボ」や「まずは名前書け！」といった、受験生への人間味溢れるエールが並んでいます。この広告を掲出したのは、世界トップクラスのシェアを誇る電子部品メーカー、太陽誘電株式会社。なぜ、自社製品の宣伝ではなく「受験生応援」に徹したメッセージを届けたのか？そこには、同社のコア技術である「積層」（積み重ね）と、受験生が