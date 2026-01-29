メンフィス・グリズリーズ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年1月29日（木）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 97 - 112 シャーロット・ホーネッツ NBAのメンフィス・グリズリーズ対シャーロット・ホーネッツがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはシャ&