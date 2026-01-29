シーティーエス [東証Ｐ] が1月29日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比20.5％増の28.4億円に伸び、通期計画の36.4億円に対する進捗率は78.2％に達し、5年平均の75.5％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.4％減の7.9億円とほぼ横ばいの計算になる。