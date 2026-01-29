モバイルファクトリー [東証Ｓ] が1月29日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比8.3％増の11.4億円になり、26年12月期も前期比3.1％増の11.8億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を43円→44円(前の期は37円)に増額し、今期も前期比7円増の51円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連