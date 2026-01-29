日本ギア工業 [東証Ｓ] が1月29日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比5.8％減の14.8億円に減り、通期計画の20.9億円に対する進捗率は70.9％にとどまり、5年平均の78.0％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比5.2％増の6億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績で