プロ野球・阪神は28日、キャム・ディベイニー選手の入団会見を行いました。ディベイニー選手は、28歳の右打ち内野手。昨季にMLBのパイレーツでメジャーデビューを果たし、14試合で5安打1打点をマークしています。入団を迎えた心境について尋ねられたディベイニー選手は、「すごく興奮しています。ここ数年、日本に来てプレーすることを目標にしていたので、その目標がやっと叶ったということで、早くプレーしてチームに貢献してい