全国信用協同組合連合会（全信組連）は２９日、同日午前４時頃にシステム障害が発生したと発表した。全国１４０の信用組合で店舗窓口での現金の引き出しや預け入れ、振り込みなどの取引全般ができない状態が続いている。原因は調査中で、２９日正午時点で復旧のめどはたっていないという。一方、ＡＴＭ（現金自動預け払い機）やインターネットバンキングでは、他の金融機関への振り込みに限ってできない状態という。