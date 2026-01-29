財務省＝東京・霞が関財務省は29日、全国財務局長会議を開き、1月の経済情勢報告を公表した。景気の基調を示す総括判断について全11地域のうち、北陸を「持ち直している」、沖縄を「緩やかに拡大しつつある」に前回2025年10月判断から上方修正した。残る北海道や東北、関東など9地域は据え置いた。全国の景気の基調を示す全局総括判断は「一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復しつつある」と維持した。項目別では個人消費