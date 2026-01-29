マウスコンピューターは1月29日、標準3年・最大5年保証の法人向けパソコンブランド“MousePro”（呼称：マウスプロ）より、最新世代CPU「インテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサー」を搭載した14型ノートパソコン MousePro G4を発売すると発表した。同製品は、47TOPSおよび49TOPSのNPUを搭載し、ローカル環境でのAI処理に対応したCopilot+ PC。「MousePro G4-I7U01BK-F」は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 355、16GBメモ