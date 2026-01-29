ユニクロは、同社のグラフィックTシャツ「UT」より、、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの作品に登場するキャラクターたちの魅力を、アイコニックなポーズやロゴでさりげなく表現したUT「MAGIC FOR ALL ICONS」を2月9日より全国のユニクロ店舗およびオンラインストアにて発売する。Disneyの「夢と魔法の世界」、MARVELの「アクション」、STAR WARSの「冒険」、PIXARの「創造性」と、UNIQLOの「LifeWear」が融合し